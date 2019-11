Tribunal manda candidata do PSL que teve 274 votos devolver R$ 380 mil do Fundo Partidário Ministério Público Eleitoral de Pernambuco impugnou as contas de Maria de Lourdes Paixão Santos, que concorreu à vaga na Câmara dos Deputados em 2018, indicando que ela seria 'candidatura fictícia' e recebido mais de R$ 400 mil do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no Estado