Tribunal libera uso de áreas comuns de condomínio em Bertioga por locatários temporários

Os desembargadores da 27.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram que o Condomínio Maitinga, em Bertioga, no litoral paulista, não pode impedir locatários temporários de usar as áreas comuns.

Relator do recurso, o desembargador Alfredo Attié Júnior afirmou que é vedado ao condomínio proibir a utilização das áreas comuns por seus condôminos, e que esse direito se estende aos locatários por temporada.

“Isso porque, inicialmente, não é possível a separação dos direitos de cada condômino às partes comuns, de sua propriedade exclusiva, pela íntima conexão entre a unidade imobiliária e as frações ideais.”

A locação por temporada possui caráter residencial, explica Attié, ainda que de uso temporário, distinguindo-se apenas em razão do seu prazo de duração.

Participaram do julgamento os desembargadores Campos Petroni e Ana Catarina Strauch. A decisão foi unânime.

Assembleia

A proibição ao acesso das áreas comuns por locatários temporários foi determinada em assembleia do Maitinga em 21 de novembro de 2015.

“A reserva dos aparelhos do condomínio é feita única e exclusivamente para os condôminos e seus familiares, não podendo ser feita para locatários temporários e a quem estiver inadimplente com as taxas condominiais.”

A autora do recurso, Lilian Lygia Ortega Mazzeu, afirma que aluga seu imóvel aos finais de semana e feriados, e que a restrição seria indevida. Ela teve ação negada na primeira instância.

COM A PALAVRA, O CONDOMÍNIO

