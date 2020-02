Tribunal inocenta cabo do Exército que deixou civil paraplégico com tiro de fuzil durante patrulha na Maré Diego Neitzke participava de ação no Complexo da Maré, no Rio, na madrugada de 13 de fevereiro de 2015 quando fez seis disparos contra veículo que não obedeceu ordem de parada; Vitor Santiago Borges estava no banco traseiro, à direita, e teve duas vértebras atingidas por estilhaços e parte da perna esquerda amputada