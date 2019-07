Tribunal garante stent importado à mulher de 58 anos com aneurisma cerebral Magistrados da Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do TRF-4 mantêm condenação da União e do Estado a realizar cirurgia de angioplastia com implantação do dispositivo Stent Flow Diverter a uma moradora do município de São José, no litoral catarinense