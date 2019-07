Tribunal extingue ação e mantém bordão de Bolsonaro ‘Brasil acima de tudo, Deus acima de todos’ Por unanimidade, desembargadores do TRF-4 confirmam decisão de primeira instância e enterram 'por inadequação da via eleita' ação popular movida por uma professora de Curitiba que pretendia eliminar lives semanais do presidente com a frase que usa desde a campanha