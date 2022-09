Tribunal Eleitoral do Rio barra candidatura do vice de Cláudio Castro

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) barrou nesta terça-feira, 6, a candidatura do ex-prefeito de Duque de Caxias (RJ), Washington Reis (MDB), vice na chapa do governador do Rio Cláudio Castro (PL) em busca da reeleição. Cabe recurso.

Os desembargadores concluíram que ele está inelegível por ter sido condenado pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2016, por crimes contra a administração pública e contra o meio ambiente. Dois recursos do ex-prefeito foram negados pelo STF.

O desembargador Luiz Paulo Araújo, relator do processo, disse que os efeitos da condenação sobre os direitos políticos do emedebista já estão valendo.

“Se não há efeito suspensivo, a decisão é eficaz e está absolutamente integralizada à hipótese de inelegibilidade”, defendeu. “Todos os argumentos postos pela defesa, mais ou menos decorrentes do que seria esse efeito suspensivo enquanto houver utilidade de recurso, estão sendo descartados.”

O entendimento confirma o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que pediu a cassação do registro. O órgão lembrou que, em duas ocasiões, o STF confirmou a condenação do ex-prefeito nos termos exatos da primeira sentença. O julgamento mais recente ocorreu no mês passado.

“As contestações do impugnado se tonaram completamente inócuas, totalmente esvaziadas”, defendeu a procuradora regional eleitoral Neide de Oliveira antes da votação. “O que já era por demais evidente agora se tornou absolutamente indiscutível.”

O advogado Pedro Canellas, que representa o ex-prefeito, argumenta que os efeitos da condenação foram suspensos, por uma decisão do próprio STF, até o “resultado final útil” do processo. A defesa alega que ainda cabe recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal e, por isso, o ex-prefeito não poderia ser impedido de participar das eleições.

Daniel Silveira inelegível

O tribunal também concluiu o julgamento sobre o registro da candidatura do deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) ao Senado. Os desembargadores já haviam formado maioria para negar o pedido, mas a votação só foi concluída nesta terça. O placar final foi de 6 votos a 1. Apenas o desembargador Tiago Santos Silva divergiu.

A candidatura de Daniel Silveira foi barrada pelo mesmo motivo que a de Washington Reis: uma condenação imposta pelo STF. O Tribunal Eleitoral do Rio considerou que o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que anistiou o deputado de cumprir a pena, não extingue os efeitos secundários da condenação, incluindo a inelegibilidade.

COM A PALAVRA, A ADVOGADA MARIANE ANDRÉIA CARDOSO, QUE REPRESENTA DANIEL SILVEIRA

“A defesa do Deputado Daniel Silveira vê com preocupação a inobservância reiteradas de preceitos legais em decisões como a de hoje, que é só mais um episódio que se soma a uma série de outros, sendo importante observar que, a exemplo da ação penal 1044 em que houve voto divergente do Ministro Nunes Marques, do STF, hoje também o Desembargador Eleitoral Tiago Santos proferiu voto corajoso e coerente com os preceitos legais e constitucionais, no sentido de garantir a elegibilidade do candidato, em estrita observância a entendimento sumulado do TSE (Súmula 9).

Não está configurada, no entanto, manifestação definitiva, de modo que a sua candidatura segue mantida. Serão utilizados todos os expedientes recursais previstos em lei de modo a se pleitear que sejam observadas as normas legais especialmente as que se encontram previstas no Texto Constitucional, cuja aplicação final cabe ao Supremo Tribunal Federal, de modo que prevaleça o voto divergente e técnico que já foi proferido no caso.”