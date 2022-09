Tribunal Eleitoral do Rio veta repasses do Fundão para Witzel

Os desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro suspenderam o uso do horário eleitoral gratuito pelo ex-governador Wilson Witzel, candidato ao Palácio Guanabara após sofrer impeachment. Além disso, o colegiado barrou a realização de repasses de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha pelo Partido da Mulher Brasileira ao político.

A decisão foi dada por maioria de votos, nos termos do entendimento do relator, desembargador Afonso Henrique Ferreira Barbosa. Segundo o magistrado, o impeachment de Witzel ‘torna absolutamente inviável a candidatura por ele pleiteada’. O ex-mandatário foi condenado por crime de responsabilidade em abril de 2021. O Tribunal Especial Misto determinou a perda do cargo do então governador fluminense, além de sua inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de cinco anos.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DO TRE-RJ PDF

Ressaltando a ‘alta probabilidade de procedência da impugnação’ feita pela Procuradoria Regional Eleitoral à candidatura de Witzel, o desembargador considerou que permitir o uso do horário eleitoral gratuito e de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em prol da candidatura do ex-mandatário ‘constituiria indevido dispêndio de vultosos recursos públicos em nome e imagem de pessoa que, de antemão e inequivocamente, se sabe que não poderá ter sua candidatura deferida pela Justiça Eleitoral’, como argumentou a PRE.

Na avaliação do desembargador, a Procuradoria afirmou ‘acertadamente’ que o uso, por Witzel, dos recursos do Fundão e do tempo de campanha na TV ‘agravaria os efeitos negativos que os atos de campanha de um candidato manifestamente inelegível podem causar à legitimidade e à credibilidade do processo eleitoral. “O dano ao processo democrático inclui, ainda, o fato de que tais recursos poderiam ser destinados a candidaturas que apresentem verdadeira viabilidade”, ponderou.

O relator defendeu que a suspensão dos repasses à campanha de Witzel, assim como de sua participação no horário eleitoral gratuito, é a medida que ‘representa a melhor ponderação de todos os interesses envolvidos, não sendo consentâneo com os princípios constitucionais da moralidade, da probidade administrativa, da legitimidade e da normalidade das eleições permitir o financiamento público de candidaturas manifestamente inviáveis’.

Os magistrados analisaram um pedido de medida liminar – decisão provisória, proferida em casos urgentes – feito pela PRE. A Procuradoria pede que o registro de candidatura do ex-mandatário seja indeferido ressaltando a ‘patente inelegibilidade’ de Witzel.

A avaliação dos procuradores sobre a candidatura de Witzel é a de que, mesmo sabendo da inelegibilidade, o ex-mandatário e seu partido ‘insistiram em formular pedido de registro destituído de fundamento’. Segundo a PRE do Rio, tanto o ex-governador como o PMB ‘praticam ato inútil’ uma vez que ‘já no momento de requerimento da candidatura é evidente o óbice’.

“Qualquer esperança de reverter o impedimento nas vias próprias é mera expectativa de direito completamente ofuscada pela atual oficialidade da condenação ao impedimento de exercício de função pública por órgão colegiado que fundamenta o impedimento à candidatura”, registra a Procuradoria.

