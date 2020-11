Tribunal Eleitoral do Rio determina intervenção da PF em paralisação de rodoviários na zona oeste da capital

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) determinou a intervenção da Polícia Federal na paralisação dos rodoviários das viações Redentor e Futuro. Iniciada na madrugada deste domingo, 29, contra o parcelamento em oito vezes do 13° salário, a greve compromete a circulação nos bairros de Jacarepaguá e da Barra da Tijuca, na zona oeste da capital.

Para o TRE-RJ, a paralização é ilegal e representa ‘grave impedimento e embaraço às eleições’. “As lideranças do movimento serão responsabilizadas na forma da lei penal”, informou o tribunal.

A expectativa da Corte é que o funcionamento regular das linhas operadas pelas empresas de ônibus seja normalizado ‘rapidamente’. Em coletiva de imprensa na manhã de hoje, o desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral fluminense, informou que o juiz eleitoral designado para o caso está na Estrada do Gabinal, em Jacarepaguá, negociando com os manifestantes.

A Polícia Federal confirmou que agentes foram enviados ao local para ‘diligências visando a apuração dos fatos’.

Segundo o o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb Rio), cerca de 2.500 funcionários participam da paralisação. Em nota, o sindicato informou que representantes da entidade de classe também estão no local para uma ‘solução rápida da situação’. “Nem os profissionais da categoria e nem a população podem ser penalizados”. diz um trecho da manifestação.

O Sintraturb afirma a greve foi motivada pela proposta da direção das empresas de parcelar o pagamento do 13° salário dos funcionários em oito vezes, enquanto o acordo da categoria determinava que fosse pago em duas vezes, 50% em novembro e 50% em 20 de dezembro.