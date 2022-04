Tribunal Eleitoral condena Josimar de Maranhãozinho por propaganda antecipada ao governo do Estado em reunião de prefeitos do PL

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão condenou o deputado federal Josimar de Maranhãozinho (PL) e o ex-prefeito de São Pedro dos Crentes Lahesio Bonfim (PTB), pré-candidatos ao governo do Estado, ao pagamento de multa de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada.

Josimar de Maranhãozinho – que é investigado por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares e chegou a ser flagrado pela Polícia Federal com maços de dinheiro – ainda terá de excluir de suas redes sociais uma série de publicações que possam caracterizar propaganda eleitoral antecipada, sob pena de multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento.

As determinações foram expedidas pela corte regional eleitoral após representações do Ministério Público. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal no Maranhão nesta quinta-feira, 7.

Com relação a Josimar de Maranhãozinho, a Procuradoria questionou o fato de o parlamentar participar, em setembro de 2021, do ‘Encontro de Prefeitos do PL’. Segundo o MPE, o evento ‘contou com uma significativa aglomeração de pessoas e presença de elementos padronizados’.

“Os conteúdos referentes ao encontro foram disponibilizados na rede social Instagram, inclusive com transmissão ao vivo, e contaram com interações virtuais que demonstram a ampliação e eficácia da propaganda eleitoral antecipada, tais como “Meu governador tamos juntos nessa campanha 22 Rumo a vitória!”, “Pode contar comigo”, “Vamos com tudo meu futuro governador””, indicou a Procuradoria.

A presença do deputado em um outro evento, chamado ‘Grande Encontro’, na cidade de Itapecuru Mirim (MA), em novembro de 2021, também foi impugnada pelo MP Eleitoral.

Já quanto a Lahesio Bonfim, a Procuradoria questiona o fato de o ex-prefeito ter realizado diversas visitas a municípios maranhenses, como Itinga, Buriticupu, Carolina, Arame e Grajaú, que contaram com a utilização de carro de som, jingle e fogos de artifício. A divulgação de imagens e vídeos foram postadas nas redes sociais Instagram e Facebook.