Tribunal do Trabalho em São Paulo reconhece vínculo de emprego de pastor que atuou oito anos na Universal Desembargadores da 13.a Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2.a Região reformam sentença de primeiro grau e decidem que 'não se pode alegar trabalho voluntário e profissão de fé do autor, vez que ele tinha que se submeter à dedicação exclusiva' à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD)