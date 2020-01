Tribunal determina indenização de R$ 300 mil a família de guarda morto no portão de casa 11.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que morte de agente de segurança se deu por 'omissão' da municipalidade de Araras, no interior do Estado, que 'não agiu diante de ameaças sofridas por ele'