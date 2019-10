Tribunal derruba liminar que reintegrava juiz punido por venda de sentença

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) decidiu derrubar uma liminar que havia reintegrado um juiz de Roraima aposentado compulsoriamente por ter vendido sentenças. A decisão atendeu um pedido da Advocacia-Geral da União em recurso apresentado contra sentença da Justiça Federal do Distrito Federal.

O magistrado recebeu a maior sanção aplicada à categoria em 2015, após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) verificar que ele tinha praticado condutas irregulares, entre elas a venda de sentenças.

Contra a decisão do colegiado, o juiz decidiu apresentar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. A Corte, no entanto, negou o pedido do magistrado.

Diante da negativa, ele pediu então que a Justiça Federal o reintegrasse a suas funções. A liminar foi então concedida e a sentença determinou a volta do magistrado a seu cargo em um curto prazo, sob pena de multa diária de R$ 50 mil.

No recurso acolhido pelo TRF-1, a AGU apontou que a decisão ‘subvertia o sistema jurídico processual’ e poderia causar ‘gravame irreparável à função jurisdicional’ ao descumprir a decisão do STF.

A Advocacia-Geral alegou ainda que o Poder Judiciário não poderia invadir as atribuições de um órgão administrativo disciplinar como o CNJ salvo em casos de ‘ilegalidade flagrante na aplicação das sanções’, o que não era o caso.

“A manutenção da decisão, além de violar a coisa julgada, também violaria a ordem pública, na medida em que tumultuaria administrativamente o tribunal, criando-se uma vaga específica em uma execução provisória antes de haver o trânsito em julgado, extrapolando a competência do CNJ que já havia sido disciplinarmente exercida”, indicou o procurador-regional da União da 1ª Região Raphael Ramos.

Com a derrubada da liminar, a aposentadoria compulsória do magistrado não será revertida até que o mérito da ação seja discutido e que todos os recursos sejam esgotados.