Tribunal decreta prescrição de processo, mantém absolvição e libera bens de ex-diretor de Cartões do Panamericano

A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) determinou que o processo contra Antônio Carlos Quintas Carletto, ex-diretor de Cartões do banco Panamericano, seja prescrito. A decisão ocorreu após apreciação de recurso interposto por Carletto, que questionava a manutenção dos bloqueios de seus bens, devido à investigação sobre desvio de dinheiro dos cofres do banco, que resultou em um rombo de R$ 4 bilhões. O desembargador Paulo Fontes considerou que, nesta situação, o prazo para a prescrição é reduzido, uma vez que o réu já tinha idade superior a 70 anos quando foi expedida a primeira decisão sobre o caso.

Leia Também Greenfield denuncia 5 pessoas por fraudes na Caixa em compra de parte do Panamericano

Em 2016, Carletto foi acusado pelo Ministério Público Federal (MPF) por gestão fraudulenta, ato que é considerado crime contra o sistema financeiro. Segundo os autos, Carletto era suspeito de ter participado de um esquema de inserção de elementos falsos em demonstrativos contábeis do Panamericano, para maquiar as informações sobre a recuperação do banco. Ele também era apontado como um dos 15 diretores responsáveis pelo desvio e apropriação de R$ 88,3 milhões da instituição.

À época, os advogados de Carletto defenderam que não existiam provas suficientes que sustentassem as acusações. O juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal, acolheu os argumentos e absolveu o ex-diretor de Cartões em 2018. “Não foram produzidas provas da autoria de Antônio Carlos Quintas Carletto em relação ao delito do artigo 4° da Lei nº 7.492/86 [crime de gestão fraudulenta de instituição financeira]”, escreveu o magistrado, que também considerou que não havia elementos nos autos que comprovassem que Carletto tinha ciência dos ilícitos que ocorriam na instituição financeira.

No acórdão expedido no último mês de janeiro, o desembargador Paulo Fontes ponderou que o réu já havia sido absolvido pelos crimes e citou a recomendação do procurador regional da República Ageu Florêncio da Cunha, que se manifestou favoravelmente à extinção da punibilidade de Carletto. O magistrado, então, determinou o desbloqueio das contas no banco Safra, de titularidade do ex-diretor, e a suspensão do embargo sobre o seu carro, uma Pajero.

Compra de ativos do Panamericano pela Caixa

Em 2017, o MPF deflagrou a Operação Conclave, que investigava a ocorrência de supostas fraudes na compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações S.A. (CAIXAPAR). Entre os fatos observados naquele ano, foi destacado um encontro realizado no dia 22 de setembro de 2010 entre o apresentador de TV Silvio Santos, então dono do Panamericano, e o ex-presidente Lula. A reunião não constava na agenda oficial do ex-presidente e, segundo a Procuradoria, se deu ‘logo após a descoberta das inconsistências contábeis [no Panamericano] pelo Banco Central’. A conversa, dessa forma, teria sido sobre “a busca de meios a fim de salvar o Banco Panamericano”.

Leia mais

PF cita Silvio Santos como ‘investigado’ no caso Panamericano

‘Diziam que o banco era uma maravilha’, diz Silvio Santos à Justiça sobre Panamericano

No ano passado, no âmbito da Operação Greenfield, a Procuradoria ofereceu denúncia contra cinco pessoas, acusadas de fraude na Caixa Participações. Os procuradores afirmaram que o grupo teria permitido a aquisição de participação acionária no Panamericano por cerca de R$ 739 milhões.

COM A PALAVRA, OS ADVOGADOS DE CARLETTO

Após anos a fio de um processo criminal com todas as suas mazelas, havia sido feito o primeiro degrau da Justiça, no momento da sentença absolutória, proferida pelo Magistrado federal. Agora, mesmo sem julgar a apelação do Ministério Público Federal existente, o Desembargador Paulo Fontes, do TRF 3ª Região, acolheu a nossa pretensão, e extinguiu, antecipadamente a pena, eventualmente e se aplicada. Determinou a liberação dos bens, ainda bloqueados. Assim, o segundo e último degrau da Justiça, ceifou anos a fio de sofrimento e angústia de Carletto.

Rodrigo Carneiro Maia Bandieri e Rubens de Oliveira, do OCM advogados