Tribunal de São Paulo mantém indenização de RS 500 mil aos pais de Filipe, aluno morto em acidente com armário no elevador do campus da USP

Os desembargadores da 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram a condenação da USP (Universidade de São Paulo) de indenizar os pais do estudante Filipe Varea Leme, aluno do último ano do curso de Geografia, morto em um acidente com um armário que prensou seu pescoço dentro de um elevador no campus em abril de 2019. A Universidade terá que pagar R$ 500mil para Ester e Fabio Leme.

Leia Também Relembre o caso: Polícia investiga morte de aluno de geografia da USP em um prédio da Poli

A única mudança feita pelo Tribunal é que deverão ser descontados da indenização R$ 57mil, que os pais do jovem receberam por meio de um seguro da universidade. O acórdão foi divulgado pela Comunicação Social da Corte neste domingo (23).

Documento Leia o acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do TJ São Paulo PDF

Filipe, à época com 21 anos, era estudante da Escola Politécnica de Engenharia da USP e monitor contratado para ajudar estudantes no suporte de informática. No dia 30 de abril de 2019, atendendo a um pedido da instituição, ele transportou um armário para fazer a mudança da sala em que trabalhava. O jovem colocou o móvel sobre um carrinho e pretendia levá-lo do 2º andar para o térreo por meio do elevador para portadores de necessidades especiais.

Como consta do acórdão, cuja relatoria é do desembargador Aroldo Mendes Viotti, o jovem precisou ‘apoiar o seu queixo sobre o armário, para assim manter o equilíbrio do móvel, porém prosseguem a porta do elevador fechou, empurrando o armário contra o pescoço de Filipe, pressionando sua cabeça contra a parte traseira do elevador’. O jovem morreu por asfixia mecânica antes mesmo que o elevador chegasse ao térreo.

De acordo com a petição inicial da ação, ‘o armário, em virtude de estar coma sua parte dianteira ‘para fora’, inclinou-se contra o pescoço de Filipe (que apoiava o armário com queixo, para este não cair), provocando-lhe lesão mortal’.

Documento Leia a sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo PDF

Em sua defesa, a Universidade afirmou que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima – uma das hipóteses jurídicas que afasta o dever de indenizar. A instituição também afirmou que o transporte do armário foi um ato voluntário de Filipe e de outro estudante, que o auxiliava no dia.

O juiz Emílio Migliano Neto, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, concluiu que ‘ficou bem demonstrada a negligência dos funcionários da USP na ocorrência do evento morte, impondo-se a condenação ao ressarcimento dos danos’. Ele também acolheu o argumento dos pais de que houve desvio de função, pois Felipe fora contratado para serviços de informática e help desk. Para o magistrado, o transporte mobiliário incumbe aos funcionários de manutenção, que têm ‘atribuição e treinamento necessários’. Neto arbitrou R$ 250mil de indenização para cada um dos pais do jovem.

Em segunda instância, os desembargadores da 11ª Câmara de Direito Público reforçaram os argumentos da sentença, reconhecendo que ‘houve comportamento culpável por parte da Universidade, e de seus prepostos, a postar-se em nítida linha de causalidade com o trágico acidente que vitimou o filho dos requerentes, que veio a falecer no local do acidente’. O valor da indenização foi mantido e o Tribunal autorizou o desconto do valor que os pais de Felipe receberam no seguro.

Ainda cabe recurso do acórdão. Contudo, até esta segunda-feira (24), nenhuma das partes recorreu.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO ROGERIO LICASTRO TORRES DE MELLO, QUE REPRESENTA OS PAIS DE FELIPE

A reportagem entrou em contato com o advogado Rogerio Licastro Torres de Mello, que representa os pais de Filipe Varea Leme. Ele afirma que não pretende recorrer da decisão.

“A decisão manteve quase que integralmente a sentença de primeira instância, que já condenava a USP. Houve apenas um ajuste para deduzir da indenização fixada um seguro obrigatório que a família já recebeu.

A família não se importa com essa com a dedução porque, na verdade, o objetivo dessa ação não é obter uma reparação pecuniária. O objetivo é obter uma declaração da Justiça e do Poder Judiciário de que a responsabilidade pela morte do Felipe foi da USP. Nós evidentemente temos que, numa ação dessa, também formular um pedido indenizatório de danos morais, para que, além da declaração de responsabilidade da USP, ela também seja punida patrimonialmente, como uma medida pedagógica, digamos assim, para que a universidade não repita essa conduta com mais ninguém. Essa ocorrência é um absurdo do começo ao fim.

A USP negou essa responsabilidade no processo e imputou essa responsabilidade ao próprio Felipe, como se ele tivesse decidido sozinho transportar esse armário, e como se ele tivesse, ele próprio, tido falta de cautela nesse transporte. Isso foi dito na defesa da USP, foi repetido na audiência na presença dos pais. Eu estou nesse processo por Justiça.”

COM A PALAVRA, A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

A reportagem também entrou em contato com a Universidade de São Paulo. A instituição se manifestou por meio da seguinte nota:

Sobre o estudante Filipe Varea Leme, nosso aluno que faleceu em 2019 em uma tragédia que abalou toda a comunidade acadêmica, a USP vem mantendo o apoio à família.

A Universidade informa que, logo após o ocorrido, tomou a iniciativa de, por antecipação e a título de indenização, pagar a quantia de R$ 57.957,62 relativa ao Fundo de Cobertura de Acidentes Pessoais mantido pela instituição. Em janeiro de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a USP deveria pagar R$ 500 mil à família do estudante. Agora, em decisão de 12/10/22, a 11ª Câmara de Direito Público do TJ deliberou que “o valor já pago aos autores a título de seguro seja abatido da indenização fixada em primeiro grau e que ora é mantida”. Assim procederá a USP, cumprindo a decisão judicial e reafirmando sua missão de cuidar de seus estudantes, sempre.