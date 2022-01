Tribunal de São Paulo mantém indenização de R$ 20 mil a casal impedido de embarcar para réveillon na África do Sul mesmo com comprovante de vacina

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação imposta a uma companhia aérea que impediu o embarque de um casal de brasileiros, com viagem programada para passar o réveillon 2020-2021 na África do Sul, mesmo após a apresentação do comprovante de vacinação contra a febre amarela. A empresa precisa pagar R$ 10 mil para cada um por danos morais, além de restituir o valor da hospedagem perdida.

Documento Leia o acórdão PDF

A decisão é da 17.ª Câmara de Direito Privado, que confirmou por unanimidade a sentença de primeira instância e aumentou o valor da indenização, fixada inicialmente em R$ 2 mil.

Os desembargadores concluíram que um dos comprovantes foi rejeitado sem a devida justificativa, o que impediu que o casal seguisse os planos para as festas de final de ano.

“Nesse contexto, diante da comprovação da falha na prestação do serviço, manifesta a fragilidade e perturbação emocional suportada pelos apelantes, que passariam o Réveillon na Cidade do Cabo, como planejado e que não se concretizou por impedimento injustificado de embarque do autor, caracterizado está o dever de indenizar os transtornos daí advindos”, escreveu o relator do recurso, desembargador Afonso Bráz.

O julgamento também teve a participação dos desembargadores Paulo Pastore Filho e João Batista Vilhena.