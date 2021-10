Tribunal de São Paulo mantém decisão que cassou aposentadoria de fiscal de Rendas da Fazenda delator da Máfia do ICMS

A 4.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a decisão que cassou a aposentadoria do fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, Ananias José do Nascimento, delator da Máfia do ICMS.

Documento O acórdão PDF

Os desembargadores julgaram na semana passada um mandado de segurança movido pelo antigo fiscal para tentar derrubar a medida ou anular o processo administrativo que subsidiou a decisão. A defesa argumenta que a sentença que impôs a cassação da aposentadoria não foi devidamente fundamentada, que a portaria de instauração do procedimento não descreveu os fatos imputados e que o acordo de colaboração premiada celebrado com o Ministério Público de São Paulo impede a punição.

O colegiado seguiu o entendimento do desembargador Ricardo Feitosa, relator do caso. Ele lembrou que a cassação da aposentadoria foi baseada em relatório da comissão processante instituída para analisar a conduta do fiscal e em pareceres da Corregedoria da Fiscalização Tributária da Consultoria Jurídica da pasta que apontaram indícios de enriquecimento ilícito.

Em seu voto, o desembargador também apontou que a adesão à delação premiada não impede a aplicação de sanção na esfera administrativa. “Independentes as instâncias, os acordos de colaboração premiada firmados entre o impetrante o Ministério Público na esfera penal não produzem efeitos na via administrativa, somente servindo para reforçar a incompatibilidade da conduta daquele com o cargo de Agente Fiscal de Rendas”, escreveu.

Ananias fez delação premiada em 2015 e teve sua aposentadoria suspensa pelo governo após admitir ter feito parte do esquema tornado público pela Operação Zinabre, que investigou o pagamento de propinas supostamente cobradas por agentes da Fazenda paulista para enterrar processos de fiscalização.