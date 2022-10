Tribunal de São Paulo mantém condenação de advogada acusada de morder a mão de PM em abordagem

Os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram manter a condenação da advogada Nelma Cristina Manzanares de Oliveira a indenizar em R$ 5mil o policial militar Ricardo Augusto Rodrigues Sanches por agredi-lo durante uma abordagem que aconteceu em julho de 2015. Na ocasião, além de dizer que não ia entrar ‘nessa merda de viatura’, a mulher mordeu a mão esquerda do agente. A decisão foi publicada no Diário Oficial de Justiça na última sexta-feira (7). O caso aconteceu na cidade de Caieiras (região metropolitana de São Paulo capital).

De acordo com a petição inicial, no dia 7 de julho de 2015 Sanches e outros policiais foram até o centro da cidade, onde estava estacionado o carro da advogada. O último número da placa do veículo estava adulterado – onde deveria constar ‘6’ estava ‘8’. Quando ela se aproximou do veículo, saindo do fórum trabalhista de Caieiras, foi parada pelos agentes, mas ignorou os pedidos deles e ligou o carro, tentando ir embora.

Quando os policiais se colocaram de frente com o veículo e deram voz de prisão à advogada, Nelma saiu do carro e, de acordo com Sanches, proferiu expressões de baixo calão: ‘seus ignorantes, incompetentes, merdas! Eu não sou bandida, vagabundos! Vão prender bandido, eu não entro nessa merda de viatura, vocês não têm competência para me prender. Eu sou advogada’.

Os agentes repetiram a ordem de prisão e pediram à mulher que entrasse na viatura. Além de responder que não ia ‘entrar nessa viatura de merda’, ela mordeu a mão esquerda de um dos policiais.

Na contestação do processo, a advogada afirma que o caso ‘se trata de mero aborrecimento, tanto é que o próprio autor reconhece, que os fatos ‘geraram zunzunzun’, o que é, portanto diferente de dano moral, sendo assim incabível de indenização’.

Peter Eckschmiedt, juiz da 1ª Vara de Caieiras, deu ganho de causa ao policial e arbitrou a indenização de R$ 5mil. ‘Há que se reconhecer que a situação vivenciada pelo autor não se limita a mero dissabor, visto que, ao se deparar com uma advogada em situação de averiguação, esperava-se, no mínimo, uma postura educada’, afirmou o magistrado na sentença.

Nelma apelou para o Tribunal de Justiça pedindo que a condenação fosse revertida. No recurso, ela afirma que a abordagem foi violenta, e que ficou com um hematoma no braço. Contudo, os desembargadores da 5ª Câmara de Direito Privado rejeitaram a apelação. O voto do relator, James Siano, que foi acompanhado pelos pares, afirma que as provas trazidas no recurso são anteriores ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual a advogada deveria tê-las apresentado antes.

Ainda, o acórdão diz que a alegação de Nelma de que houve ofensas recíprocas ‘padece de supedâneo na realidade’ e que ‘a manifestação verbal e fisicamente destemperada e ofensiva não se coaduna com sua formação jurídica atrelada à advocacia’.

Como foi publicada na última sexta (7), ainda cabe recurso da decisão do Tribunal.

A reportagem entrou em contato com a advogada Nelma Cristina Manzanares de Oliveira. Ela afirma que ainda não teve conhecimento da decisão e que iria verificar o processo com seu advogado.

