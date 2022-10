Tribunal de São Paulo mantém bloqueio de bens de filha de Aref, diretor do Aprov nos governos Serra e Kassab

Os desembargadores da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de uma liminar proferida em um mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, mantiveram o bloqueio dos bens de Ana Paula Saab Zampedio, filha do ex-diretor do Aprov (Departamento de Aprovação de Edificações) Hussain Aref Saab, falecido em 2020. Ela foi inocentada na ação penal que investiga ela e seu pai, que era o principal suspeito, pelos crimes de lavagem de dinheiro e de ocultação de patrimônio. A Promotoria recorre da decisão.

Enquanto o processo tramitava na primeira instância, pairava sobre os bens de Ana Paula e Aref uma ordem de restrição, impedindo que eles os vendessem. O objetivo da medida era garantir um eventual ressarcimento ao erário. A decisão do Tribunal de Justiça, publicada nesta quarta-feira (26), mantém o bloqueio dos bens até que haja sentença absolutória transitada em julgado (sem possibilidade de recurso).

Documento Veja a liminar da 1ª Câmara de Direito Criminal do TJSP PDF

A liminar, proferida sob a relatoria do desembargador Ivo de Almeida, se pauta na redação do artigo 131 do Código de Processo Penal, que afirma que o sequestro de bens será revogado quando ‘for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por sentença transitada em julgado’.

Aref foi diretor do Aprov de 2005 a 2012, durante as gestões de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD). O Ministério Público afirma que nesse período ele chegou a ter a propriedade de 113 imóveis, o que não condizia com a sua remuneração. A denúncia ofertada pela Promotoria afirma que o ex-diretor cobrava propinas para aprovar projetos e ‘recebia vultosas quantias para dispensar o cumprimento de exigências legais, acelerar a tramitação de processos e aprová-los, negociar valores devidos pelos autores dos projetos submetidos à aprovação do órgão, etc’.

Documento Leia a inicial do Mandado de Segurança PDF

O patrimônio que fora adquirido de maneira supostamente ilegal era registrado em nome de uma empresa do ramo imobiliário, SB4 Patrimonial, da qual Ana Paula é sócia. Hoje, de acordo com o mandado de segurança, há 48 imóveis registrados em nome da empresa e alguns teriam sido comprados com dinheiro vivo.

De um lado, o promotor de Justiça Rodrigo Mansour Magalhães da Silveira, do Gedec (Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel, à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos Financeiros) sustenta que a filha de Aref ‘assinou escrituras de compra e venda dos bens adquiridos em nome da empresa, bem como realizou pessoalmente pagamentos dos preços dos imóveis’.

De outro, a juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo, Érika Marcarenhas, entendeu que não há provas suficientes de que Ana Paula tenha, efetivamente, participado dos crimes e exercido poderes de gerência na empresa. Por isso, a filha de Aref foi absolvida no julgamento de primeira instância. Em virtude do seu falecimento, a punibilidade dos crimes atribuídos ao ex-diretor foi extinta.

Documento Leia a decisão de 1ª instância PDF

Com a liminar, os imóveis voltam a ficar bloqueados. O juízo da 6ª Vara Criminal de São Paulo, em face de quem tramita o mandado de segurança, deverá prestar informações nos autos. Só depois dessas etapas o Tribunal deverá deliberar, de forma definitiva, sobre o pedido da Promotoria de manutenção do bloqueio de bens.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE ANA PAULA SAAB ZAMPEDIO

A reportagem tenta contato com a defesa de Ana Paula Saab Zampedio. A palavra está aberta para manifestação.