Tribunal de São Paulo julgou quase 105 mil processos em agosto Produção de desembargadores da maior Corte do País inclui as decisões colegiadas, monocráticas e recursos internos; no mesmo período foram distribuídos 89.089 recursos; de janeiro a agosto foram realizados 661.321 julgamentos; estão em andamento no Tribunal de Justiça paulista 619.418 recursos