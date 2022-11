Tribunal de São Paulo envia ao Ministério da Justiça documentos para extradição de Thiago Brennand

O Tribunal de Justiça de São Paulo encaminhou o pedido de extradição do empresário Thiago Brennand para o Ministério da Justiça. De acordo com a Comunicação Social da Corte, os documentos foram traduzidos para o árabe, permitindo que o Brasil formalize a solicitação diante das autoridades estrangeiras.

Leia Também Advogados de mulheres que acusam Thiago Brennand se mobilizam para repatriação de empresário preso em Abu Dhabi

O empresário se encontra em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, onde foi detido no dia 13 de outubro e liberado no dia seguinte sob fiança. Ele é acusado no Brasil de ameaça, lesão corporal, estupro e cárcere privado por ao menos dez mulheres.

Caso os Emirados Árabes aceitem o pedido de extradição, Brennand será repatriado e voltará ao Brasil, onde deverá responder aos crimes dos quais é acusado.

A Justiça em São Paulo emitiu dois mandados de prisão preventiva contra Brennand. Um deles é da juíza da 6ª Vara Criminal de São Paulo, Érika Mascarenhas. Ela determinou que o acusado voltasse ao Brasil até o dia 22 de setembro e entregasse seu passaporte. Contudo, como ele permaneceu no exterior e desobedeceu à determinação, a ordem prisional foi expedida.

O outro mandado é do juiz da 1ª Vara de Porto Feliz (interior de São Paulo, a 116km da capital), Jorge Pansieri. Brennand possui uma casa dentro de um condomínio de alto padrão na cidade.

O caso do empresário veio à tona depois que ele foi flagrado por câmeras de segurança agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia em um shopping center em São Paulo. Depois dela, outras mulheres denunciaram o empresário à Justiça.

Além das ações criminais em casos de violência de gênero, Brennand responde a duas ações nas quais é acusado dos crimes de ameaça, lesão corporal e vias de fato, contra um garçom e um caseiro do condomínio em que vivia em Porto Feliz.

Ele também é processado pela advogada e ex-promotora de Justiça Gabriela Manssur, que representa mulheres que denunciaram Brennand. Ela pede uma indenização de R$ 400mil e a condenação dele pelos crimes de injúria, calúnia e difamação.

O empresário veio a público pela primeira vez no começo de outubro, quando publicou dois vídeos pelo Youtube. Neles, Brennand afirma ser vítima de uma perseguição de cunho ideológico.