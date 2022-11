Tribunal de São Paulo confisca bens e condena ex-diretor do DER de Bauru por lavagem de dinheiro ‘reiterada’ Desembargadores punem Dênis Paulo Nogueira Lima a três anos e sete meses de reclusão por ocultação de recursos ilícitos via compra de imóveis em residencial fechado na cidade do interior paulista; em 2018, o ex-dirigente do Departamento de Estradas de Rodagem já havia sido alvo da Operação Estradas, do Ministério Público estadual, por formação de organização criminosa e peculato