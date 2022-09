Tribunal de São Paulo condena a oito anos de prisão homem que furtou cachorrinha e pediu R$ 1.500 para devolvê-la

A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem pelo sequestro de uma cachorra chamada “Hanna”, da raça Yorkshire, em São Bernardo do Campo (Grande São Paulo). Ele terá de cumprir uma pena de oito anos e dois meses pelos crimes de furto e extorsão. A decisão é do último dia 23 e foi publicada pelo setor de comunicação da Corte nesta terça (27).

O crime aconteceu no dia 7 de fevereiro de 2021. O acusado, de 27 anos, pulou o muro de uma residência no bairro de Santa Terezinha e furtou, além da cachorra, um notebook, uma câmera, perfumes, chaves, relógios, roupas e alimentos.

A família divulgou o sumiço de “Hanna” nas redes sociais e, três dias depois, um homem entrou em contato afirmando que havia comprado a cachorra em uma feira de animais. Ele pediu que a família pagasse R$ 1.500, equivalente ao gasto que afirmou que teve para adquirir o animal.

Como as vítimas disseram não ter esse valor, o homem assumiu um tom agressivo e ameaçou a família, dizendo que, se não pagassem o dinheiro exigido, nunca mais veriam “Hanna”. Além disso, o homem afirmou que conhecia a residência, deu detalhes sobre o interior da casa e mandou um vídeo da Yorkshire andando dentro de um cômodo, assustada.

Documento Leia a sentença da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo PDF

Isso fez com que a família suspeitasse que se tratava da mesma pessoa que invadira a residência três dias atrás. Eles negociaram o valor de R$ 950 e, depois das 23h, o próprio homem foi até a casa em São Bernardo do Campo devolver o animal. De acordo com o Boletim de Ocorrência, “Hanna” voltou do resgate assustada, aparentando ter sofrido restrições de alimentação e água.

Logo depois do rapaz entrar no carro com os R$ 950, ele foi abordado por uma viatura e preso em flagrante. A família recuperou o dinheiro e os bens que foram furtados. O Ministério Público denunciou o rapaz de 27 anos e um motorista de aplicativo, que o levou até a casa da família para entregar “Hanna”, pelos crimes de furto e extorsão. O crime de extorsão mediante sequestro, previsto no Código Penal, é válido apenas para pessoas.

A juíza da 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo, Camila Rodrigues Pinheiro Nunes, condenou o assaltante a nove anos de prisão. Na dosimetria da pena, a magistrada levou em consideração o fato do acusado ser reincidente. O motorista foi absolvido, pois conseguiu comprovar no processo que apenas foi contratado para uma corrida, e não sabia que a Yorkshire fora sequestrada.

Documento Leia a decisão do TJSP na íntegra PDF

A Defensoria Pública de São Paulo, que representou o acusado no processo, apelou para o Tribunal de Justiça e conseguiu que a pena fosse reduzida para oito anos e dois meses. O rapaz terá que começar a cumpri-la em regime fechado.

Nelson Fonseca Junior, desembargador relator do caso, afastou a qualificadora de “rompimento de obstáculo” e, com esse fundamento, reduziu a condenação. Durante a fase de produção de provas, ainda na primeira instância, a perícia criminal não conseguiu constatar sinais de arrombamento na casa, pois “a janela e o cadeado do portão metálico já haviam sido consertados, não bastando, para tanto, a meu ver, a palavra das vítimas”, afirma o relator.

Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria ainda podem recorrer da decisão.