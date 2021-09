Tribunal de São Paulo anula procedimento que levou à demissão de cinco procuradores de Ferraz

A 5.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou o processo disciplinar aberto pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, contra cinco procuradores do município acusados de improbidade administrativa e ‘insubordinação grave em serviço’. O procedimento levou à demissão do grupo em junho de 2019, em meio a acusações trocadas com o então prefeito José Carlos Chacon (Solidariedade), o ‘Zé Biruta’.

Documento O processo PDF

Leia Também Zé Biruta demite cinco procuradores de Ferraz

Os desembargadores atenderam à apelação movida por um dos procuradores contra a decisão de primeira instância que não viu irregularidades e manteve a validade do processo administrativo.

Ao analisar o caso, o colegiado concluiu que a comissão disciplinar responsável por analisar a conduta dos procuradores descumpriu a legislação municipal. Isso porque foi composta, em sua maioria, por servidores comissionados.

“Tendo em vista que a composição da Comissão Processante não observou os requisitos do art. 197, caput, da LCM no 167/2005, há que se declarar a nulidade dos atos do processo administrativo disciplinar, desde a constituição da Comissão”, diz um trecho do voto da relatora Heloísa Mimessi.

Ao entrar com o recurso, o procurador municipal Gustavo José Rossignoli disse que a composição da comissão comprometeu a imparcialidade dos trabalhos porque, ao contrário dos servidores efetivos aprovados em concurso, os funcionários comissionados foram indicados ao cargo pela própria administração municipal.

O Ministério Público de São Paulo viu ‘insanáveis vícios de ilegalidade’ no procedimento disciplinar e deu parecer favorável ao recurso.

“Sem nenhuma dúvida, a expressão “cargos de carreira” corresponde a cargos públicos de provimento efetivo pertencentes aos respectivos quadros institucionais. E a nomeação para um “cargo de carreira”depende de prévia aprovação em concurso público, o que certamente afasta a possibilidade de participação global de servidores comissionados em comissão processante disciplinar do Município de Ferraz de Vasconcelos”, diz um trecho da manifestação.

A decisão da 5.ª Câmara de Direito Público beneficia os procuradores Gustavo José Rossignoli, Thaíse Pizolito de Moraes, Marcus Vinícius Santana Matos Lopes, Gabriel Nascimento Lins de Oliveira e Sandra Christina Holanda. Eles passaram a ser investigados depois que entraram com uma ação civil pública contra o ex-prefeito, acusado de favorecer uma empresa de ônibus, a Radial Transporte, ao fechar os olhos para uma sindicância que propunha multa de R$ 15 milhões à companhia. A partir do processo, vieram a público suspeitas de que o grupo estaria usando ações na Justiça como moeda de troca para fazer pressão em nome do encerramento de procedimentos administrativos que os atingiam.