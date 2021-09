Tribunal de São Paulo anula cláusulas do aditivo ao plano de recuperação do Grupo Saraiva

Em decisão unânime, a 1.ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo anulou parte do aditivo ao plano de recuperação judicial do Grupo Saraiva. A rede de livrarias deve apresentar uma nova proposta dentro de 30 dias, sob pena de ser decretada a falência.

O colegiado analisou o pedido de um dos credores contra a decisão que homologou o aditivo depois que o Grupo Saraiva pediu a reconsideração das cláusulas do acordo em razão da pandemia.

Os desembargadores Alexandre Lazzarini e Azuma Nishi seguiram o entendimento do relator do recurso, Cesar Ciampolini, que determinou as seguintes atualizações:

Adequar a cláusula que prevê a compensação das dívidas das recuperandas com créditos de qualquer natureza;

Submeter aos credores a previsão de iliquidez do plano para os credores que optaram por frutos da alienação judicial de Unidades Produtivas Isoladas (UPIs);

Remover a cláusula que garante a ausência de correção monetária aos credores que optarem por receber frutos da alienação das UPIs, considerada ilícita pelo tribunal.

No mesmo julgamento, os magistrados validaram cláusulas que estabelecem, por exemplo, a novação imediata após a homologação judicial e não após o cumprimento do plano. Também reconheceram a necessidade do credor quirografário optar entre deságio de 80%, com participação na alienação de UPI’s, ou pagamento em 28 anos.

Enquanto as mudanças solicitadas não forem homologadas, o Grupo Saraiva deve continuar pagando regularmente até R$ 160 mil de créditos trabalhistas e observando as outras cláusulas já reconhecidas pela Justiça.