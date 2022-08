Tribunal de Minas manda plano de saúde promover em 20 dias cirurgia de mudança de sexo em mulher trans

A 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou que um plano de saúde realize, em um prazo de 20 dias, a cirurgia para mudança de sexo de B.H.F., mulher transexual. A cooperativa havia negado o pedido sob o argumento de que os procedimentos não constavam no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A decisão do Tribunal revoga sentença de primeira instância da 2.ª Vara Cível de Poços de Caldas, no sudeste mineiro, que postergou a decisão à espera da manifestação do plano de saúde. A mulher trans, então, ajuizou um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, questionando a decisão.

Relator do processo, o juiz convocado Narciso Alvarenga Monteiro de Castro deferiu o agravo e apontou que é ‘indispensável proceder a devida diferenciação de conceitos’, que, segundo ele, são difundidos equivocadamente, e que ‘o objetivo da mulher trans com a cirurgia, através do plano no qual é beneficiária, é simplesmente readequar seu sexo ao seu gênero’.

A decisão do Tribunal de Justiça apontou que B.H.F comprovou por meio de laudos médicos que pertence ao gênero feminino e que a dificuldade de realizar o procedimento cirúrgico lhe provocou ‘sintomas depressivos, chegando a apresentar pensamentos negativos de suicídio’.

O juiz qualificou ainda a recusa em fazer a cirurgia como ‘abusiva e ilegal’, já que todos os procedimentos cirúrgicos necessários estão inseridos no Anexo I do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde.

O juiz determinou que o plano de saúde garanta cobertura a todos os processos requeridos para a cirurgia, como amputação total, orquiectomia, reconstrução perineal com retalhos miocutâneos, neolagina (cólon delgado, tubo de pele) e enterectomia por videolaparoscopia.

“Por fim, noto e anoto que inobstante o procedimento cirúrgico para redesignação sexual não se trate de conditio sine qua non para que a agravante seja reconhecida como uma mulher trans (pois de acordo com seu gênero ela já o é), a adequação do sexo biológico (genitálias) ao seu gênero feminino lhe assegurará o respeito aos direitos fundamentais, à saúde e à dignidade da pessoa humana, permitindo, inclusive, que deixe sofrer por estranhar o próprio corpo”, destacou o magistrado.

A decisão, datada de 22 de julho e divulgada pelo Tribunal nesta segunda-feira, 1, prevê que se a medida não for cumprida no prazo estabelecido, a cooperativa pagará multa diária de R$ 500, limitada a R$ 20 mil.