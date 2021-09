Tribunal de Minas condena Vale a indenizar em R$ 100 mil caminhoneiro que escapou do mar de lama de Brumadinho Trabalhador dirigia caminhão carregado de minério naquele 25 de janeiro de 2019 quando estourou a barragem B1 na mina do Córrego do Feijão; à Justiça ele alegou ter sofrido 'gigante abalo psicológico'