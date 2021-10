Tribunal de Minas condena aéreas a indenizarem casal em RS 30 mil por ‘atraso excessivo’ e ‘falta de assistência’

A 15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) condenou as empresas Gol Linhas Aéreas Inteligentes e VRG Linhas Aéreas a indenizarem em R$ 30 mil casal de passageiros por danos morais devido ao atraso excessivo na viagem e à falta de assistência no aeroporto. Os passageiros alegaram terem ficado mais de 10 horas no aeroporto, em uma viagem entre Belo Horizonte e Buenos Aires, na Argentina, em 2015.

O Tribunal manteve a decisão da comarca de Matias Barbosa, na Zona da Mata, mas o valor foi reduzido de R$ 20 mil para R$ 15 mil para cada integrante do casal. A decisão é definitiva. As empresas terão que indenizá-los por danos materiais em 123,19 pesos argentinos, como ressarcimento por uma diária do hotel perdida pelo atraso.

O casal comprou as passagens de Belo Horizonte para Buenos Aires com escala em Guarulhos, em São Paulo. Ao chegarem no aeroporto, receberam a notícia de que o voo até a capital paulista havia sido cancelado e seriam realocados em outro, que partiria às 11h.

Não puderam embarcar no voo citado e, às 15h, foram informados que seguiriam viagem no dia seguinte, por isso seriam alojados em um hotel próximo ao aeroporto. Mas, naquela manhã, houve um novo cancelamento. Pela insistência do casal, eles foram alocados em um voo para o Rio de Janeiro e, assim, seguiram para a capital argentina.

As companhias aéreas argumentam que os voos foram cancelados por conta de uma força maior: o mau tempo em São Paulo. Em 1ª Instância, a juíza Mônica Barbosa dos Santos rejeitou a tese, já que entende que, embora o mau tempo não possa ser evitado, é responsabilidade das empresas aéreas se organizarem para operar sem prejudicar os passageiros.

Na sentença, a juíza ainda pontua que “se de tudo o voo for impossível, impõe-se que prestem absoluta e irrepreensível atenção, assistência e apoio aos consumidores prejudicados, ficando responsável até o destino final”, escreveu.

“Certo é que, contratar serviço de transporte aéreo e se programar para chegar ao destino, mas se deparar com três cancelamentos sucessivos e realocações em voos, de modo a acarretar o desembarque apenas um dia após o programado, e após passar dez horas sem oferta de alimentação e acomodações são suficientes para justificar o pleito indenizatório, na medida em que o desconforto, a aflição e os incômodos suportados pelos passageiros derivam do próprio contexto fático”, ressalta o relator, o desembargador Octávio de Almeida Neves, no acórdão.

O desembargador Maurílio Gabriel e o juiz convocado Ferrara Marcolino votaram de acordo com o relator.

COM A PALAVRA, AS COMPANHIAS AÉREAS

A reportagem entrou em contato com a GOL Linhas Aéreas e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.

A reportagem busca contato com a VRG Linhas Aéreas. O espaço está aberto para manifestação (maria.miqueletto@estadao.com).