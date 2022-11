Tribunal de Justiça do Rio revoga duas preventivas de Cabral, mas ex-governador segue preso

Os desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogaram duas ordens de prisão preventiva decretadas contra o o ex-governador Sérgio Cabral em processos sobre o suposto pagamento de propinas ao ex-procurador de Justiça Cláudio Lopes. De acordo com a defesa do ex-mandatário, os magistrados viram ‘excesso de prazo’ nas custódias. Apesar das revogações, Cabral não vai deixar a prisão. Ele ainda cumpre uma ordem prisão preventiva que é questionada no Supremo Tribunal Federal.

O mandado que ainda resta contra o ex-governador do Rio foi expedido por ordem do então juiz Sérgio Moro, no bojo da ação em que o ex-governador foi condenado a 14 anos e dois meses de prisão no processo. A sentença foi dada na esteira da Operação Lava Jato em razão de supostas propinas nas obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

Em junho do ano passado, a defesa de Cabral pediu ao Supremo que declare a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar o caso. O relator da Operação Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, negou o habeas corpus em dezembro do ano passado. Os advogados do ex-governador do Rio recorreram da decisão, que foi levada para o plenário virtual da 2ª Turma em outubro.

O julgamento, no entanto, acabou suspenso por pedido de vista do ministro André Mendonça. O placar é de 1 x 1 – Fachin se manifestou por negar o agravo da defesa de Cabral enquanto o ministro Ricardo Lewandowski defendeu declarar a incompetÊncia da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo como consequência a anulação da condenação de Cabral no caso e revogando a preventiva que lhe foi imposta.

