Tribunal de Justiça do DF tem menor tempo de tramitação de processos, aponta CNJ

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) é a corte estadual com menor tempo de tramitação de processos entre os tribunais de médio porte do Brasil. De acordo com estatísticas levantadas pelo relatório “Justiça em Números”, publicado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), o tempo médio contabilizado a partir do protocolo de uma ação até a sua baixa definitiva é de um ano e dois meses e de quatro anos e dez meses, para os processos eletrônicos e físicos, respectivamente.

Em comparação com dados gerais, o mesmo relatório apontou que o tempo médio que um processo tramita em todo o território nacional é de dois anos e três meses – quase o dobro do Distrito Federal. Quando se fala nos processos de conhecimento (aqueles em que há produção de provas, discussão de mérito) na justiça estadual, que representam a maior parte dos casos em andamento, o tempo médio é ainda maior: dois anos e sete meses.

Um dos pontos que contribui para a celeridade do TJDFT é o índice de atendimento à demanda, de 105,3%. Esse valor demonstra que o Tribunal tem julgado mais processos do que tem recebido. Outro indicador importante é que, entre as cortes de médio porte, a do Distrito Federal tem a menor taxa de congestionamento, de 57,4%. Esse índice representa o trâmite de processos que ficaram sem solução. A nível nacional, o TJDFT possui a terceira menor taxa de congestionamento.

Como explica Luis Martius Júnior, juiz auxiliar da presidência do Tribunal, “isso é o reconhecimento de um trabalho feito por magistrados, servidores e todos os colaboradores da Justiça do Distrito Federal em prol do jurisdicionado local”.

Em dezembro do ano passado, a Corte foi a primeira a receber a premiação de Tribunal de Excelência do CNJ, por alcançar metas de planejamento, gestão, qualidade e celeridade no julgamento dos processos.