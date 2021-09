Tribunal de Justiça decide exigir comprovante de vacina contra a Covid-19 para acesso aos fóruns de São Paulo

A partir de agora, se o presidente Jair Bolsonaro quiser acessar, por qualquer motivo, os prédios que abrigam fóruns judiciais de São Paulo será barrado. Portaria baixada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, nesta segunda-feira, 20, determina que só pode ingressar nas repartições afetas à Corte quem estiverem dia com a vacina contra a covid-19.

Bolsonaro não está imunizado. Nesta segunda-feira, 20, ele próprio admitiu que não tomou a vacina durante reunião com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Em Nova Iorque, onde discursou na abertura da Assembleia-Geral da ONU, o chefe do Executivo defendeu o chamado ‘tratamento precoce’, sem eficácia comprovada contra a covid-19, e ainda e se colocou contrário a “passaportes de vacinação”. Também nesta segunda, 20, o presidente teve que comer pizza na calçada porque lá é proibida a entrada em restaurantes de pessoas que não têm comprovante da vacina.

A regra do Tribunal de Justiça do Estado passará a valer a partir da próxima segunda-feira, 27. A vacinação a ser comprovada corresponde a, pelo menos, uma dose, observado o cronograma vacinal. Poderão ser apresentados certificado de vacinas digital (Conecte SUS) ou comprovante de vacinação impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação.

Para o ingresso de pessoas com contraindicação da vacina contra a Covid-19, será necessária apresentação de relatório médico justificando o óbice à imunização.

A apresentação dos comprovantes já havia sido solicitada aos servidores e magistrados da corte paulistana. A portaria publicada nesta terça-feira, 21, abrange agora as demais pessoas que trabalham nos prédios do Tribunal – como membros do Ministério Público, defensores públicos e servidores e estagiários dessas instituições e funcionários da OAB e de empresas terceirizadas, de instituições bancárias, de restaurantes e lanchonetes –, bem como advogados, estagiários de Direito inscritos na OAB e público em geral.

Nos casos de audiências ou outros atos processuais previamente designados, o magistrado responsável será imediatamente comunicado do impedimento de ingresso de quem deles participaria.

“A apresentação do comprovante não afasta a necessidade de observância das regras de segurança à saúde e dos protocolos de enfrentamento à Covid-19, como uso de máscaras e distanciamento físico”, indicou ainda o TJSP.