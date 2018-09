Tribunal de Justiça de São Paulo reduz em R$ 1,4 milhão/mês despesa com aluguéis Corte paulista, em trabalho com a Procuradoria-Geral do Estado, obteve decisão judicial que deferiu a imissão provisória do TJ/SP na posse dos prédios números 38 e 100, da Rua Conde de Sarzedas, onde funcionam o Museu do Tribunal e os Gabinetes dos Desembargadores do Direito Privado