Tribunal de Justiça de São Paulo é o mais produtivo do País, aponta CNJ

O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o mais produtivo do País em 2019, segundo apontou o relatório Justiça em Números, divulgado nesta terça-feira, 25, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com o estudo, os magistrados paulistas, que decidiram em média 2,6 mil ações cada um, estão 22,6% acima do índice nacional de finalização de processos.

O desempenho do Judiciário de São Paulo foi traduzido no Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-Jus), que mensura a eficiência dos tribunais a partir de três variáveis: taxa de congestionamento, produtividade dos magistrados e despesas. Pela primeira vez, o Tribunal paulista alcançou 100% no IPC-Jus.

Já a taxa de congestionamento da Corte paulista, que mede o percentual de processos aguardando solução, diminuiu de 71,1% em 2018 de para 68,7% em 2019. Em número bruto, o total de casos pendentes caiu de 20,2 milhões para 19,1 milhões.

Se, de um lado, o desempenho da Justiça paulista em solucionar os casos é o melhor do País. De outro, o Judiciário do Estado viu serem ajuizadas 5,6 milhões novas ações. São Paulo responde, sozinho, por 24,7% de todos os processos em andamento no Brasil.