Tribunal de Justiça de São Paulo atinge marco de 50 milhões de atos processuais na pandemia

O Tribunal de Justiça de São Paulo, maior Corte no País, atingiu uma produção de 50 milhões de atos processuais nos 19 meses de pandemia, segundo dados retirados do “Painel de Produtividade Semanal do Poder Judiciário em Regime de Teletrabalho em Razão do Covid-19”, elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e divulgados pelo órgão. O marco histórico foi registrado no último domingo, 19. Foram contabilizados acórdãos, sentenças, despachos e decisões.

O Tribunal paulista é presidido pelo desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Entre 16 de março do ano passado e o último 17 de outubro, a Corte que conta com 2.620 magistrados produziu quase sete milhões de sentenças e acórdãos, além de 22 milhões de decisões e quase 16 milhões de despachos.

“Ciente de sua responsabilidade como a maior Corte do país, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prestação jurisdicional desde o primeiro dia das mudanças, em 16 de março de 2020”, afirmam, em nota. “Os números são resultado do esforço, dedicação e comprometimento de todos que compõem a Justiça paulista”, complementam.

Por conta do isolamento social, desde março do ano passado os tribunais de todo o País ampliaram o uso da tecnologia e os magistrados e servidores passaram a fazer trabalho remoto. O painel produzido pelo CNJ mostra que o Poder Judiciário nacional produziu, durante este período, 1,8 bilhão de movimentações processuais, 111,1 milhões de despachos, 64,9 milhões de decisões e 42,5 milhões de sentenças e acórdãos – em 76 semanas. Os números incluem o trabalho das Justiças Eleitoral, Estadual, Federal, do Trabalho, Militar e Tribunais Superiores.