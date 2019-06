Tribunal de Contas vê risco de estouro do limite de gastos com pessoal e faz alerta a Doria Análises do TCE indicam que as despesas, entre janeiro e abril de 2019, correspondem a 45,59% da Receita Corrente Líquida do Estado; o valor equivale a mais de 90% do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, indicou a Corte