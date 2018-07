Tribunal de Contas vê perdas milionárias em fundo de previdência de Venceslau

O Tribunal de Contas do Estado representou ao Ministério Público Federal para abertura de investigação sobre supostas ilegalidades em investimentos da previdência do município de Presidente Venceslau (SP). O TCE apontou ‘indícios de gestão temerária no balanço de 2016 do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Presidente Venceslau’.

Segundo a decisão da Corte de Contas, a aplicação ‘GBX Prime’, cujo investimento foi orientado pela empresa Plena Consultoria, recebeu R$ 1.5 milhão do Instituto que teve R$ 1.427.691,10 de prejuízo no ano, totalizando um resultado patrimonial negativo em mais de R$ 200 milhões.

O TCE ressaltou que a Plena Consultoria já foi investigada pela Polícia Federal na Operação Fundo Perdido.

A empresa, no entanto, nega o prejuízo de centenas de milhões de reais. O analista Fábio Azevedo, da Plena, afirma que ’em maio de 2015, quando do investimento, o instituto de previdência aplicava 15% do patrimônio’ no Fundo. “Ele tinha pouco mais de R$ 10 milhões e esse numero de R$ 1,5 milhão chegou a essa conta”.

Ele afirma que a o investimento não deu prejuízo e que o patrimônio do Instituto diminuiu em razão de uma condenação ao pagamento de precatórios. “O patrimônio negativo de R$ 200 milhões não é patrimônio negativo. É o deficit atuarial. Esses R$ 200 milhões é um número calculado pelo deficit atuarial”.

E ainda diz que o fundo de investimento tem dado lucro.

A auditoria aponta que ‘não teriam sido observados os normativos do Banco Central que regulam a aplicação’.

O TCE destaca que a gestora emitiu diversos avisos ao mercado – que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) intitula ‘fatos relevantes’ -, informando rebaixamentos de rating, provisionamento para perdas e inadimplência de investidas, inclusive MaxCasa XVII Empreendimentos Imobiliários SA, ‘Loteamento Residencial das Nações’ (localizado na cidade de Macaé-RJ) e Paysage Marialva Empreendimentos Imobiliários SA.

COM A PALAVRA, FÁBIO AZEVEDO, ANALISTA DA PLENA

“Na época, em maio de 2015, quando do investimento, o instituto de previdência aplicava 15% do patrimônio. Fundo de Investimento de Direito Creditório. Ele tinha pouco mais de R$ 10 milhões Desse numero de 1,5 milhão chegou a essa conta. O instituto de presidente Venceslau vive um situação atípica que não tem a ver com a gestão dele nem com a consultoria financeira que é a Plena.

Eles vivem essa situação em razão da diminuição do patrimônio líquido. Eles tinham patrimônio de 10,5 milhões e foram condenados a pagar um precatório. Por conta desse precatório, eles tiveram de recuperar e pagar esse precatório.

Esse 1,4 mi que você chama de prejuízo na verdade não é prejuízo. É uma diminuição do patrimônio liquido em 2016. Ele abriu o ano com pouco mais de 3 milhões e fechou o ano com patrimônio de 2 milhões. Esse 1,4 milhão não tem a ver com o investimento nem com prejuízo por conta do investimento.

O patrimônio negativo de 200 milhões não é patrimônio negativo. É o deficit atuarial. Esses 200 milhões é um número calculado pelo deficit atuarial. chegou a esse número de 200 milhões. Em nenhum momento se chegou a esse prejuízo.

O fundo de investimento, hoje, é um fundo que está dando lucro. A última carteira dele, tem mais de 1,5 milhão”.