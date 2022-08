Tribunal de Contas do Estado de São Paulo manda para a Justiça Eleitoral lista de 133 responsáveis por contas reprovadas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) enviou à Justiça Eleitoral nesta quinta-feira, 11, uma lista com 133 gestores públicos que tiveram as contas reprovadas nos últimos oito anos (leia a íntegra). São prefeitos, vereadores, ex-prefeitos e ex-vereadores.

Todos os balanços têm imputação de débito, ou seja, valores que devem ser restituídos aos cofres públicos. Os processos também já transitaram em julgado, então a análise é definitiva e não há mais possibilidade de recurso.

A lista detalha os responsáveis pelas contas anuais e prestações de contas julgadas irregulares – a maior parte corresponde a balanços de Câmaras Municipais e prefeituras.

A documentação serve para subsidiar a análise das candidaturas pela Justiça Eleitoral.

“A documentação será periodicamente atualizada para o envio às autoridades envolvidas no processo eleitoral e disponibilizada no portal do TCESP”, informou o tribunal.

O período de registro das candidaturas vai até a próxima segunda-feira, 15. Depois disso, a Justiça Eleitoral tem até 12 de setembro para processar e analisar todos os pedidos. O primeiro turno da eleição está marcado para 2 de outubro.