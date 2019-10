Tribunal de Contas revela R$ 43 bi em 1.542 obras atrasadas e paralisadas no Estado de São Paulo

Novo mapeamento do Tribunal de Contas do Estado – com base em dados coletados até 30 de setembro em órgãos da administração direta e indireta do Estado e dos municípios paulistas – constata que 1.542 obras estão paradas ou com os cronogramas atrasados. O levantamento aponta valores já investidos em esqueletos – R$ 43.1 bilhões.

Todas as informações podem ser baixadas na forma de planilhas pelo ‘Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas’. A plataforma registra todos os 1.542 empreendimentos, ‘muitos praticamente em situação de abandono por gestões públicas’.

Segundo o TCE paulista, o novo cenário aponta que, em relação ao levantamento anterior, 157 obras foram concluídas. No Estado e municípios, foram retomados 147 construções.

O relatório, atualizado em 30 de setembro, acrescentou outras 349 edificações. Fazem parte da base de dados – atualizados a cada três meses – 4.474 órgãos jurisdicionados do Tribunal de Contas nos municípios e Estado.

Um volume de 83% das obras – 1.281 delas – são de responsabilidade dos municípios, enquanto 16,93% (261 obras) são de competência de órgãos do Estado. O raio X não inclui obras da Capital, sob fiscalização do Tribunal de Contas do Município.

A principal fonte de recursos desses empreendimentos, destaca o TCE, tem origem em ajustes com a União (41,6%, ou 642 obras), seguida por convênios firmados com o governo estadual (31,2%, ou 481 obras).

Um total de 373 empreendimentos (24,2%) é decorrente de recursos próprios dos contratantes e 46 construções estão sendo edificadas por meio de contratos de financiamento.

Evolução

O primeiro levantamento realizado pela Corte de Contas paulista, divulgado em abril deste ano, apontou a existência de 1.677 – um total de investimentos de R$ 49.644.569.322,13 em diversas áreas como Educação, Saúde, Habitação, Segurança, Mobilidade Urbana, entre outras.

Em junho deste ano, a segunda atualização feita pelos auditores do TCE apontou que 233 foram concluídas; 43 construções retomadas; e outras 190 obras acrescentadas.

A segunda parcial apontou um total de 1.591 empreendimentos, a um custo estimado em R$ 49.565.465.035,29.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO ESTADO

A reportagem entrou em contato com o governo do Estado. O espaço está aberto para manifestações.