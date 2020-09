Tribunal de Contas pede respostas da gestão Doria sobre compra de dois milhões de aventais na pandemia

O conselheiro Antônio Roque Citadini, do Tribunal de Contas do Estado, abriu prazo de 30 dias para a gestão João Doria (PSDB) responder a questionamentos da Procuradoria de Contas sobre a aquisição de dois milhões de aventais descartáveis para o combate à covid-19.

O Ministério Público avaliou em julho representação imposta pelo senador Major Olímpio (PSL-SP), adversário político de Doria, que questionava diversos pontos da compra dos aventais, feita por dispensa de licitação. A Procuradoria validou parcialmente algumas perguntas e pediu explicações para o governo estadual.

Entre os questionamentos estão o fato de empresas participantes da pesquisa para a compra dos aventais, inclusive a que foi contratada, possuíam baixo capital social para o porte da compra – eram de R$ 20 mil e R$ 80 mil. Além disso, a pesquisa foi feita com uma empresa que exercia atividades econômicas incompatíveis com a natureza da compra.

“Pelo menos uma das empresas pesquisadas, de fato, não possuem atividade compatível”, apontou o conselheiro Antônio Roque, citando os questionamentos apresentados pela Procuradoria.

O MP de Contas também quer explicações para os preços encontrados pelo governo, que eram incompatíveis com os praticados no mercados e superiores à média dos preços da época.

“Diante do exporto, importante se mostra que a Secretaria Estadual de Saúde tome conhecimento do contido no relatório da fiscalização e na manifestação do Ministério Público de Contas, e, apresente justificativa quanto a todos os questionamentos neles contidos”, determinou Antônio Roque Citadini.

