Tribunal de Contas fiscaliza controle e distribuição de medicamentos em 211 cidades paulistas

Agentes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado verificam desde cedo condições dos estoques de medicamentos em 298 hospitais, Unidades Básicas de Saúde, farmácias e almoxarifados espalhados por 211 municípios paulistas. Os resultados da vistoria podem ser acompanhados por um painel disponibilizado pelo TCE-SP no youtube.

Cerca de 308 agentes participam das ações, vistoriando o acondicionamento dos medicamentos, as condições de controle no armazenamento e a distribuição dos remédios – entre eles aqueles que são entregues por meio de processos judiciais.

Os agentes fiscalizam ainda remédios de uso controlado, medidas de segurança, dados de estoque mínimo e contagem física dos medicamentos, sistemas de controle de entrada e saída e a existência de laudos do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.