Tribunal de Contas erra e atribui a vereadores da Praia Grande custo de R$ 4,1 mi cada

*Atualizado às 13h57 desta quinta, 9

Um levantamento Tribunal de Contas do Estado de São Paulo apontou de maneira equivocada que os vereadores da Praia Grande, no litoral Sul, são os mais caros de todos os municípios paulistas. Com população de 319 mil habitantes, a cidade tem 19 vereadores em sua Câmara. Um mapeamento do TCE, divulgado nesta quarta, 8, aponta que a Casa tem 8 vereadores, que custam, em média, R$ 4,1 milhões. No entanto, o número correto é 19 vereadores. O erro da Corte de Contas inflou o gasto com cada político de Praia Grande.

Nesta quinta, 9, após reconhecer o erro, o Tribunal de Contas tirou do ar sua plataforma.

O erro do TCE provocou forte indignação na Câmara de Praia Grande.

Os dados estão disponíveis no ‘Mapa das Câmaras’, plataforma virtual divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que pode ser vista neste link. O estudo abrange os custos de funcionamento, a quantidade de funcionários e Vereadores, em cada uma das 644 Câmaras Municipais.

Os dados são de 2018 e podem ser comparados por meio da ferramenta da Corte.

COM A PALAVRA, O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSELHEIRO ANTONIO ROQUE CITADINI

O presidente do TCE, Antonio Roque Citadini, admitiu ter havido erro nas informações divulgadas nesta quarta-feira, 8. Ele atribuiu a falha a ‘um problema da informática’. Citadini mandou sua assessoria ajustar os dados, inserindo as informações corretas.