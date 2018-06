Tribunal da Lava Jato nega à União uma fatia do dinheiro confiscado de Zé Dirceu Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região rejeitaram, por unanimidade, recurso do Tesouro que requeria liminarmente a divisão com a Petrobrás dos valores sequestrados do ex-ministro-chefe da Casa Civil (Governo Lula), condenado a 30 anos e 9 meses de reclusão