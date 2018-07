Tribunal da Lava Jato mantém condenação de até 20 anos a réus de empreiteira

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) negou nesta quinta-feira, 19, os embargos infringentes e de nulidade do núcleo da empreiteira Galvão Engenharia nos autos da Operação Lava Jato. Dessa forma, os desembargadores da 4.ª Seção da Corte mantiveram a decisão da apelação criminal, julgada em novembro do ano passado.

Os réus Dario de Queiroz Galvão Filho, Jean Alberto Luscher Castro e Erton Medeiros Fonseca requeriam a prevalência do voto menos gravoso, de autoria do desembargador federal Victor Luiz dos Santos Laus, vencido no julgamento da apelação criminal.

Ainda cabem embargos de declaração e a execução da pena só se dará após o julgamento desse recurso pelo tribunal.

Como ficaram as condenações

Dario de Queiroz Galvão Filho: condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Pena de 20 anos e 6 meses de reclusão;

Erton Medeiros Fonseca: condenado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Pena de 13 anos e 5 meses de reclusão;

Jean Alberto Luscher Castro: condenado por corrupção ativa e associação criminosa. Pena de 14 anos e 4 meses de reclusão.

COM A PALAVRA, A DEFESA

A reportagem está tentando contato com a defesa dos empresários. O espaço está aberto para manifestação.

