Tribunal da Lava Jato manda Zé Dirceu pagar multa de R$ 4,5 mi Desembargadores da 8.ª Turma do TRF-4 negam recurso da defesa do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, condenado a 8 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão por propinas de R$ 2,1 milhões em contrato da Petrobrás