Tribunal da Lava Jato manda investigação contra Lulinha para Justiça Federal em São Paulo Decisão tira caso das mãos do juiz Luiz Antonio Bonat, que substituiu Sérgio Moro na 13.ª Vara Criminal Federal de Curitiba; filho do ex-presidente Lula é investigado por repasses da Oi/Telemar a empresas do grupo Gamecorp/Gol