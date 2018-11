Tribunal confirma novos júris de PMs por massacre de 111 do Carandiru

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou a decisão de submeter policiais militares a novos julgamentos pelo massacre do Carandiru. A decisão foi tomada pelos desembargadores da 4.ª Câmara Criminal do TJ, que negaram recurso – embargos infringentes – da defesa de PMs contra decisão de 2016. O massacre do Carandiru ocorreu na tarde de 2 de outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos a tiros na antiga Casa de Detenção de São Paulo.

As informações sobre a decisão da 4.ª Câmara Criminal foram divulgadas pelo repórter Walace Lara, da TV Globo.

Em 2013 e 2014, os policiais foram condenados a até 624 anos de prisão. Dois anos depois, porém, o Tribunal de Justiça anulou os julgamentos.

No recurso (embargos infringentes), a defesa pedia que a absolvição de três PMs fosse concedida aos outros policiais envolvidos no maior massacre da história penitenciária do País.