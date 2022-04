Tribunal mantém condenação de Acir Filló por desvios em Ferraz de Vasconcelos

A Justiça de São Paulo decidiu manter a condenação imposta ao ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos (SP), Acir Filló (sem partido), em uma ação penal por fraudes a licitações. Ele foi acusado pelo Ministério Público do Estado de direcionar e superfaturar contratos com gráficas para desviar mais de R$ 175 mil dos cofres municipais em 2015.

A decisão é da 13.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e também atinge o empresário Willington Souza e a ex-chefe do departamento de compras da prefeitura Márcia Castello.

O colegiado analisou recursos apresentados pelas defesas. Os advogados alegam que não há provas de crimes e pediram a derrubada das condenações.

“Em que pesem os esforços defensivos, entendo que os delitos pelos quais os apelantes foram condenados encontram-se devidamente demonstrados nos autos, impondo que sejam afastadas as teses de insuficiência probatória e/ou ausência de dolo na prática da conduta”, diz um trecho do voto do desembargador Xisto Rangel, relator do caso.

Os desembargadores mantiveram as condenações, mas decidiram reduzir as penas. No caso do prefeito, a sentença caiu pela metade. Em primeira instância, ele havia sido condenado a 13 anos, dois meses e 20 dias. Com a revisão da sentença, a pena passou a ser de seis anos, nove meses e dez dias.

Um dos pontos considerados é que o prefeito foi punido duas vezes pela ‘mesma circunstância’. Isso porque ele teve a pena elevada por supostamente ter usado o cargo para desviar dinheiro público e, ao mesmo tempo, foi condenado por violar dever inerente à função de prefeito.

Os desembargadores também concluíram que não há elementos para dizer que o ex-prefeito comandava o suposto esquema. Em primeira instância, a chefia da organização criminosa foi atribuída ao ex-tucano, expulso do PSDB, o que foi considerado como agravante para aumentar a pena.