Tribunal condena secretário de Administração de Ferraz por dispensa de cinco licitações em Poá

O secretário de Administração de Ferraz de Vasconcelos, Greg Iassia Dias dos Santos, foi condenado a três anos e seis meses de detenção em regime aberto por dispensar licitações em 2013, quando exercia a mesma função em Poá. Ambas cidades ficam na Grande São Paulo. Ele prestará ainda serviços comunitários. A decisão foi da 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo.

A pena de Greg Iassia foi por ter dispensado cinco licitações fora das hipóteses previstas em lei entre março e novembro de 2013. Sentença semelhante foi atribuída ao também ao atual secretário de Administração de Poá, Romualdo Cunha Pereira. No caso dele, foram quatro dispensas de janeiro a abril de 2014. Já o ex-prefeito de Poá, Francisco Pereira de Souza, foi condenado a cinco anos e quatro meses a um regime semiaberto mais multa de 4% sobre todos os contratos celebrados com dispensa do processo de contratação de serviços.

A denúncia foi recebida em janeiro 2017. O caso foi julgado em primeira instância em 2018 e resultou no afastamento de Greg das funções públicas. Na época, a fixação da pena-base foi inicialmente de três anos e seis meses de detenção. Depois, na segunda fase, por ter confessado a autoria dos delitos, caiu para três anos. Por fim, na terceira fase, ficou em quatro anos e 2,66% sobre o valor dos contratos celebrados mencionados no processo.

Na apelação, em novembro de 2019, o TJSP, por votação unanime, anulou a sentença e “determinando que todos os réus fossem novamente interrogados, oportunizando-se a apresentação de novos memoriais, prosseguindo-se o processo, com prolação de nova sentença”. Os interrogatórios foram renovados.

Em sua defesa, Greg relatou ser funcionário concursado da Prefeitura de Poá e que não tinha interesse político no cargo. Alegou que o pedido de locação, com dispensa de licitação, foi lhe apresentado pela então secretária de saúde com anuência do ex-prefeito. Disse ainda que assinou o documento, “porque o valor não ultrapassava o limite disposto no art. 24 da Lei 8.666/93. Porém, quando chegou a terceira requisição de contratação daqueles equipamentos médicos, com dispensa de licitação, notou não se tratar de emergência”. O secretário então afirmou ter sido ameaçado por Francisco Pereira e que foi “obrigado a ceder”.

Contudo, o relator, Figueiredo Gonçalves, através do entendimento de que a licitação é o pressuposto do contrato administrativo que visa resguardar a moralidade da gestão pública, reforçou que os secretários não poderiam realizar a contratação de serviços, continuadamente, sob a alegação de cumprir ordens do prefeito. “Ainda agisse no cumprimento de tais ordens, estas seriam manifestamente ilegais e, portanto, não excluiriam a culpabilidade na conduta”.

“Aliás, se compete à Secretaria Municipal de Administração o controle das contratações feitas pela municipalidade, os secretários não podem se escusar da responsabilidade decorrente de ilegalidades cometidas”, destacou em outro trecho. Por isso, ficou estabelecido a pena em regime aberto de 3 anos e 6 meses para os dois ex-secretários.

