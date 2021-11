Tribunal condena médico e hospital a indenizarem família comunicada sobre morte de parentes por Whatsapp

Os desembargadores da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram manter sentença que condenou um médico e Hospital Regional de Franca, no interior de São Paulo, a indenizarem em R$ 5 mil uma família que foi comunicada por WhatsApp da morte de parente – mãe e esposa dos autores da ação.

De acordo com os autos, a paciente foi internada para a realização de cirurgia bariátrica e, nos dias seguintes, passou a apresentar dor, episódios de vômitos e hipertensão. Após a realização de outra cirurgia, foi encaminhada à UTI, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. Para comunicar o falecimento à família, o médico enviou uma mensagem de texto ao viúvo. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O caso chegou ao Tribunal de Justiça de São Paulo após recursos impetrados pelo médico e pela família da paciente contra decisão dada pela 5ª Vara Cível de Franca. Enquanto o primeiro alegou que ‘inexiste código de ética que determine a forma pela qual uma mensagem de morte deve ser dada a alguém’ e que a morte é um ‘tabu’, os familiares pediam que a indenização.

Ao analisar o caso, o relator desembargador Natan Zelinschi de Arruda, indicou que o próprio hospital reconheceu a inobservância dos cuidados necessários por parte do médico. Segundo ele, restou configurado o dano moral diante da angústia e desgosto suportados pelos familiares da paciente, ‘que foi ampliado em decorrência da falta de sensibilidade do médico na comunicação do óbito’.

“Os réus não observaram a ética médica, tampouco a questão humanitária envolvendo o assunto. Ora, a mera troca de mensagens sobre o estado da paciente não autoriza que a notícia sobre a morte ocorra da mesma forma, já que se trata de assunto extremamente delicado, que deve ser tratado com mais cuidado e zelo pelos réus”, escreveu o magistrado em seu voto.

Com relação ao valor da indenização, o desembargador entendeu que o montante fixado, de R$ 5 mil é ‘compatível com as peculiaridades da demanda, pois que afasta o enriquecimento sem causa dos autores e contribui para que os réus não reiterem no procedimento inadequado’.

COM A PALAVRA, O HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA

A reportagem busca contato com o hospital. O espaço está aberto para manifestações.