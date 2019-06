Tribunal condena homem a indenizar ex que pagou sozinha dívida depois do divórcio Desembargadores da 9.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negam apelação e impõem a réu a reparação de R$ 15,7 mil a título de danos morais e R$ 158 mil para reembolso