Tribunal condena ex-marido que chamou mulher de ‘louca’ e ‘sem vergonha’ no trabalho Segundo os autos, a discussão iniciou pelo suposto relato de um dos filhos de que a mãe os teria alimentado com carne suína que encontrara no lixo; homem foi até escola de idiomas onde a vítima trabalhava e proferiu palavras de baixo calão em frente a clientes e professores